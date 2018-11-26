وزير حقوق الإنسان اليمني يبحث مع وفد أممي تطورات الأوضاع

بحث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، في مطار العاصمة اليمنية عدن المؤقته، اليوم الاثنين، مع وفد أممي برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلومور وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد علي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، تطورات الأوضاع في اليمن.



وعبّر وزير حقوق الإنسان اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال اللقاء، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على الدولة والسلطة الشرعية وما تسببت به من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة ناهيك عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين والدمار الذي طال البنى التحتية.



وأكد الوزير عسكر أن زيارة الفريق الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والإطلاع على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن الوفد الأممي سيلتقي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.