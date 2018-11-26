أزمات الطرق والمراكب تهدد بتوقف «انتعاشة الأقصر»

على غير المتوقع، ازداد الطلب السياحى على مدينة الأقصر مع بداية موسم الشتاء، وانتعشت الحركة، خاصة السياحة الثقافية، التى تعتمد على القاهرة والأقصر وأسوان، وتعد الأعلى دخلًا على مستوى السياحة الوافدة، ورغم ذلك، فإن هناك مخاوف من حدوث أزمة حال تدفق السياحة بنفس معدل ٢٠١٠، بسبب عدم توفر بعض الخدمات الأساسية للسائح، مع مطالب بإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

الخبير السياحى محمد الحسانين، رئيس جمعية السياحة الثقافية بالأقصر، قال إن أولى مشكلات هذا الموسم هى عدم وجود طيران داخلى بالعدد المطلوب، مضيفًا أن هناك صعوبة فى توفير رحلات من القاهرة للأقصر وأسوان وأبوسمبل. وأشار «الحسانين» إلى أن وسيلة النقل الأخرى وهى القطار لا يمكن نقل السائحين من خلالها، بالإضافة إلى أن الطرق بين الأقصر وأسوان غير مؤهلة لحركة السياحة، بعد إغلاق الطرق الرئيسيّة منها بدعوى أنها غير مؤمنة. ولفت إلى وجود «مشكلة كبيرة جدا فى الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان، حتى بعد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتجديد الفنادق التى لم تفعل رسميا بسبب الإجراءات القانونية، لأن البنك يرتبط بشروط معينة لا تناسب المتعثرين مع البنوك».

وأكمل: «الحقيقة أن المراكب الموجودة لا تستوعب عددا كبيرا من السياح فى حالة التدفق السياحى، بالإضافة الى سوء الخدمة التى يتم تقديمها للسائح».

بدوره، كشف محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق بالأقصر، عن أن عدد المراكب الموجودة فى الخدمة بالمحافظة تتراوح من ٩٠ إلى١١٠ مراكب بمختلف مستوياتها من أصل ١٨٤ مركبًا كانت تعمل بكامل طاقتها فى عام الذروة ٢٠١٠. وأكد عدم قدرة مدينة الأقصر على استيعاب التدفقات المتوقعة، خاصة بعد أن أغلقت بعض الفنادق أو غيرت نشاطها وخرجت من الخدمة السياحية.

فى حين أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الاتفاق مع الجهات المعنية فى الأقصر ووزارتى الرى والنقل وغرفة الفنادق، على تشكيل لجنة لحل أى أزمة قد تواجة الفنادق العائمة خلال الموسم. وأوضحت أن اللجنة ستعمل بين الوزارات الثلاث وكل الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات والتدابير، التى تم الاتفاق عليها وإزالة أى معوقات أو مشاكل طارئة، مع التنسيق لتشكيل فريق عمل بين هذه الوزارات وغرفة المنشآت الفندقية لإدارة الأزمة.

وفيما يتعلق بالطيران الداخلى، اجتمع وزيرا السياحة والطيران وعدد من كبار المستثمرين من مختلف المجالات بقطاع السياحة بمقر وزارة الطيران المدنى، لبحث وجود حلول مشتركة بين القطاعين. وأكد مصدر بـ«مصر للطيران» استعداد الشركة لتنظيم رحلات داخلية إلى مطار الأقصر الدولى حال وجود طلب، كاشفا عن أن هناك شركات خاصة بدأت فعليا ذلك أيضًا ومنها «طيران النيل»، بالإضافة إلى «إير كايرو» التابعة لـ«مصر للطيران».