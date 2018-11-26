«تنشيط السياحة» تشارك فى 4 معارض خارجية.. العام المقبل

تشارك هيئة تنشيط السياحة فى ٤ معارض خارجية، العام المقبل، للترويج للمقاصد المصرية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، مع لفت الأنظار إلى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى باعتبارهما منتجا جديدا.

وتستهل الوزارة مشاركتها بمعرض «٢٠١٩ FITUR»، الذى سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ يناير، كما تشارك فى معرض «Milan» بإيطاليا فى الفترة من ١١ إلى ١٣ فبراير، ويليه معرض «itb» الذى سيقام فى برلين بألمانيا، فضلًا عن معرض «٢٠١٨ ATM» الذى سيقام بمدينة دبى خلال الفترة من ٢٢ الى ٢٥ أبريل المقبل.

فى المقابل، أخطرت هیئة تنشیط السیاحة، غرفة شركات السياحة، بعدم مشاركتها فى كل من معرض «Emitt» الذى يقام فى مدينة إسطنبول التركیة فى الفترة من ٣١ ینایر حتى ٣ فبرایر، ومعرض «Intour» الذى سيقام فى موسكو خلال الفترة من ٩ مارس حتى ١١ مارس، بالإضافة إلى معرض الریاض الدولى بالسعودیة، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مارس المقبل.

وأكد محمد عثمان، الخبير السياحى رئيس لجنة الترويج السياحى بمدينة الأقصر، أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية، للالتقاء بشركاء المهنة والتعرف على كل ما هو جديد فى الصناعة، كاشفًا عن وجود مشاورات بين مستثمرى السياحة فى الأقصر وأسوان لوضع نواة لمعرض مصرى، آملا فى أن يلتفت القائمون على القطاع للاقتراح.

وأوضح أنه سيتم تنظيم عدد من البورصات السياحية بالأقصر وأسوان خلال العام المقبل، مع وضع تقسيم جغرافى يشمل دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتابع: «ستتم دعوة صناع القرار السياحى ورؤساء مجالس إدارات الشركات السياحية بكل دولة أو العضو المنتدب بالشركة، لبحث سبل التعاون وتنظيم الرحلات المشتركة، مع التواصل مباشرة مع الشركة وليس منظم الرحلات الذى يلعب دور الوسيط».

