مصر تستعد لاستقبال سياح رأس السنة.. والطيران والفنادق: «جاهزون»

تشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من وزارة الطيران المدنى وشركات السياحة والمطارات والفنادق لاستقبال الوفود القادمة إلى مصر لحضور احتفالات رأس السنة، التى تشهد حضورًا مكثفًا من السياح العرب والأجانب على حد سواء.



وتوقع خبراء أن تزيد نسب الإشغال فى فنادق القاهرة بأكثر من ٤٠٪ مقارنة بالعام الماضى، مع ارتفاع ملحوظ فى أعداد الوفود الروسية التى تفضل قضاء إجازات الأعياد فى المناطق السياحية بجنوب سيناء.

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدنى عن أن شركات الطيران المصرية بدأت استعداداتها لنقل الوفود السياحية من مختلف دول العالم، مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس، لافتًا إلى تنبيه الوزارة على الشركات بضرورة الالتزام الدقيق بمواعيد الرحلات وفقًا لجداول التشغيل المقررة، حتى لا تتأثر الصورة الطيبة التى نجحت فى الوصول إليها خلال الفترة الأخيرة.



وقال المصدر لـ«الدستور»: «وزارة الطيران المدنى ستعمل على زيادة أوجه التعاون المشترك مع القطاعات السياحية، من أجل تنشيط حركة السياحة الداخلية، ومستمرة فى تنفيذ برنامجها لتحفيز الطيران، فى ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحى إلى مصر فى الموسم الشتوى الحالى، الذى شهد عودة الكثير من الرحلات الأجنبية وتحقيق إشغالات فى مناطق الجذب السياحى بالبلاد، وهو اختبار حقيقى لمدى كفاءة المنظومة ككل».



من جهته، أكد مصدر مسئول فى الشركة المصرية للمطارات جاهزية جميع المطارات الإقليمية بمحافظات المقاصد السياحية لاستقبال الوفود فى رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، خاصة فى طابا وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان.

وأضاف المصدر: «هناك تعليمات مشددة من مسئولى وزارة الطيران لمديرى المطارات بوضع خطط لاستقبال الوفود السياحية المقرر وصولها منتصف الشهر المقبل للاحتفال بالأعياد، وجميع المطارات ذات المقاصد السياحية تحظى حاليًا بجاهزية كاملة لذلك».

وتابع: «يجرى حاليًا التنسيق بين مسئولى الأجهزة الأمنية والتنفيذية التابعة للمحافظات المختلفة من أجل تأمين الوفود السياحية، ومقار إقامتهما بالفنادق والأماكن العامة المتوقع زيارتها، فى ظل الحرص على تنشيط الحركة السياحية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التدفق». بدوره، توقع مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصرى الروسى، زيادة أعداد السياح الروس القادمين إلى مصر خلال موسم رأس السنة، بداية من منتصف ديسمبر المقبل، فى ظل زيادة أعداد الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة وانخفاض أسعارها إلى ٤٥٠ دولارًا فقط شاملة الطيران الداخلى.

وقال «خليل»: «الإقبال السياحى الروسى سيزيد فى مناطق مثل طابا وشرم الشيخ بطريق غير مباشر، نظرًا لأن السياح الروس يفضلون التوجه لزيارة القدس فى موسم رأس السنة، ما يعنى أنهم سيتوجهون أولًا إلى إسرائيل ترانزيت لمدة يوم واحد على أن يأتوا بعدها مباشرة إلى سيناء لقضاء باقى أيام الإجازة».

وأشار إلى إعلان شركة «بيجاس» التركية- الأكثر جلبًا للسياحة الروسية إلى مصر- افتتاح خط طيران جديد يتضمن تنظيم ٤ رحلات أسبوعية إلى تل أبيب، وبرنامج سياحى يتضمن زيارات لمدن القدس ثم طابا وشرم الشيخ وغيرها من المدن المصرية. أما محمد ثروت، الخبير السياحى المتخصص فى الأسواق العربية، فكشف عن أن الحركة السياحية العربية فى موسم أعياد الميلاد، ستشهد زيادة فى الإقبال تصل إلى نحو ٤٠٪ مقارنة بمثيلاتها العام الماضى.

وأوضح: «الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا كبيرًا من الأفواج العربية، خاصة تلك القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت»، مشيرًا إلى توجه معظم السياح العرب إلى فنادق القاهرة التى تشهد حاليًا نسب إشغال تصل إلى ٩٠٪، ويتوقع أن تكون كاملة العدد خلال إجازات «الكريسماس».

وأضاف: «رغم الإقبال العربى المتوقع، فإن حركة السياحة العربية عانت فى السنوات الماضية بعض السلبيات التى أثرت عليها، مثل تلاعب بعض الفنادق بأسعارها فى الموسم، فمثلًا يبدأ السعر خلال الكريسماس من ١٥٠ دولارًا ويصل إلى نحو ٢٥٠ دولارًا لليلة الواحدة داخل فنادق الـ٥ نجوم».

وتابع: «السائح العربى أعلى إنفاقًا من السائح الأوروبى، لكن لدينا مفهومًا سياحيًا خاطئًا يرى أن العرب قادمون دون أى محاولة للترويج أو الدعاية، نظرًا لأن التنافس السياحى أصبح كبيرًا فى ظل توجه الشباب الخليجى إلى أوروبا».

وحذر من أن أعداد السياح العرب تأثرت كثيرًا بغياب المصداقية عند كثير من العاملين فى القطاع السياحى، والتراجع عن تنفيذ بعض الوعود خاصة فى مسألة إلغاء تمييز الأوروبيين فى الأسعار، وتسهيل الحصول على التأشيرات ودخول المرافقين، ما تسبب فى تراجع الأعداد بشكل عام.

وطالب الخبير السياحى المسئولين عن القطاع، بالعمل على حل المشكلات والتوجه بحملاتهم الدعائية إلى السياح العرب وتوفير برامج سياحية مناسبة للأسرة العربية، بالإضافة إلى توفير حركة طيران بين المطارات العربية والمقاصد السياحية داخل مصر.

