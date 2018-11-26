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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

قاتل مسن فى الدقهلية:
همت الحسينى- عمرو الحوتى
dostor.org/2412194

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، من إلقاء القبض على سائق توك توك متهم بقتل مسن داخل شقته بحى السلام بالمدينة.
كان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للرائد يوسف صبرى، رئيس مباحث المركز، من ابنة القتيل يفيد بالعثور على جثة والدها «محمود. أ. م»، ٦٦ عامًا، مذبوحًا داخل شقته. بانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، عثروا على الجثة، وبسؤال نجلته طالبة الثانوى، عن تفاصيل الواقعة، أخبرتهم بأنها كانت تبيت ليلة الجريمة عند شقيقتها، وعندما عادت فى الصباح وجدت والدها مذبوحًا. وبتشكيل فريق بحث، وبمناقشة الجيران، تبين أن وراء الواقعة سائق توك توك يدعى «صالح. م» ١٩ عامًا، مقيم بعزبة الحمرا، وتربطه صداقة بالقتيل.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه دائم السهر مع القتيل لتعاطى المخدرات، وبأنه فوجئ به يوم الواقعة يحاول الاعتداء عليه جنسيًا، واضطر للدفاع عن نفسه وذبحه باستخدام سلاح أبيض «كاتر».

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