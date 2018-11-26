سائق لودر يهشم رأس مقاول ويدفنه: «صعيدى وأهاننى»

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مقاول بعد ٥ أيام من اختفائه، مدفونة بصحراء أكتوبر، وتبين أن المتهم هو شاب سوهاجى، انتقم من المجنى عليه، نتيجة خلاف سابق بينهما منذ أسبوع.

وكشفت التحقيقات عن أن بداية الواقعة بدأت بتقديم ربة منزل، بلاغًا لقسم شرطة أكتوبر ثان، يفيد بتغيب زوجها «رشاد. ح»، ٤٧ سنة، مقاول، فتم تشكيل فريق بحث للتحقيق فى كواليس الاختفاء المفاجئ.

وبدأ فريق البحث فى فحص علاقات المقاول فى العمل وخلافاته لبيان وجود عداوات له من عدمه وآخر مشاهدات له يوم اختفائه، حتى توصلت التحريات إلى سائق لودر يدعى «عبدالرحمن. ع»، ٢٠ سنة، تشاجر مع المقاول قبل أسبوع من اختفائه بسبب خلاف بينهما فى العمل على تحميل مواد البناء. وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك «لودر» يعمل به فى تحميل مواد البناء ويقيم بمدينة ٦ أكتوبر، فاستصدرت المباحث إذنًا من النيابة العامة لضبطه واستجوابه حول خلافه مع المقاول، وبمناقشته اعترف بقتله، ورافقته قوة أمنية إلى مكان دفن الجثة وتم استخراجها. وقال المتهم فى التحريات ومناقشات فريق البحث، إنه بعد تحطيم جمجمة المجنى عليه دفنه فى الرمال، ووضع عليه كمية كبيرة من الرمال لإخفاء الجثة، مؤكدًا ارتكابه الجريمة بدافع الانتقام لكرامته، مضيفًا: «يا بيه أنا صعيدى وهو أهاننى، وكان لازم أرد كرامتى».

