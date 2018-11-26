القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
حوادث
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:31 م

سائق لودر يهشم رأس مقاول ويدفنه: «صعيدى وأهاننى»

سائق لودر يهشم رأس
ندى حمدى
dostor.org/2412189

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مقاول بعد ٥ أيام من اختفائه، مدفونة بصحراء أكتوبر، وتبين أن المتهم هو شاب سوهاجى، انتقم من المجنى عليه، نتيجة خلاف سابق بينهما منذ أسبوع.
وكشفت التحقيقات عن أن بداية الواقعة بدأت بتقديم ربة منزل، بلاغًا لقسم شرطة أكتوبر ثان، يفيد بتغيب زوجها «رشاد. ح»، ٤٧ سنة، مقاول، فتم تشكيل فريق بحث للتحقيق فى كواليس الاختفاء المفاجئ.
وبدأ فريق البحث فى فحص علاقات المقاول فى العمل وخلافاته لبيان وجود عداوات له من عدمه وآخر مشاهدات له يوم اختفائه، حتى توصلت التحريات إلى سائق لودر يدعى «عبدالرحمن. ع»، ٢٠ سنة، تشاجر مع المقاول قبل أسبوع من اختفائه بسبب خلاف بينهما فى العمل على تحميل مواد البناء. وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك «لودر» يعمل به فى تحميل مواد البناء ويقيم بمدينة ٦ أكتوبر، فاستصدرت المباحث إذنًا من النيابة العامة لضبطه واستجوابه حول خلافه مع المقاول، وبمناقشته اعترف بقتله، ورافقته قوة أمنية إلى مكان دفن الجثة وتم استخراجها. وقال المتهم فى التحريات ومناقشات فريق البحث، إنه بعد تحطيم جمجمة المجنى عليه دفنه فى الرمال، ووضع عليه كمية كبيرة من الرمال لإخفاء الجثة، مؤكدًا ارتكابه الجريمة بدافع الانتقام لكرامته، مضيفًا: «يا بيه أنا صعيدى وهو أهاننى، وكان لازم أرد كرامتى».

اقرأ أيضًا
منذ ساعة

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ ساعة و 8 دقيقة

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ حوالي 22 ساعة

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ يومين

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ 4 أيام

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ 5 أيام

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الآن

حصار مارك.. البرلمان البريطانى يواجه مؤسس «فيسبوك» بتورطه فى التسريبات

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

"كاسونجو" يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

ads
الأكثر قراءة

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

غدًا.. طقس لطيف على السواحل الشمالية

تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

غدًا.. طقس لطيف على السواحل الشمالية

تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

ads
كشكول

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

ننشر أسماء الكليات المتأهلة لمسابقة دورى المعلومات بجامعة الأزهر

انطلاق ندوات " نحن نستطيع" للتوعية بمخاطر الإدمان بجامعة المنيا

طبيبة: "التوحد" المرض الأكثر انتشارًا بين الأطفال في مصر

الأمصار

الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين .. أحدهما قبطان

الرئيس الفلسطيني يزور إيطاليا الشهر المقبل

السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة

المغرب يطالب الجزائر بإعلان موقفها الرسمي حول الدعوة إلى حوار

العراق.. اعتقال أم الدواعش في مخيم الجدعة

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎