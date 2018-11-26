ضحية تحرش طبيب مستشفى كليوباترا: «سأقدم شكوى»

قالت «نور الملاح»، التى اتهمت طبيبًا بمستشفى كليوباترا بمصر الجديدة بالتحرش بها، إنها بصدد تقديم شكوى إلى نقابة الأطباء لاتخاذ إجراء ضده.

وأضافت، لـ«الدستور»، أنها لم تتخذ أى إجراء قانونى ضد الطبيب، واكتفت بنشر قصتها على «فيسبوك»، وهو ما قوبل برد حاسم من إدارة المستشفى، وقررت فصله.

وروت «الملاح» قصة تعرضها للتحرش من طبيب الغدد الصماء، وكتبت على صفحتها بموقع «فيسبوك» أن الطبيب أجرى كشفًا عليها، لكنه تحرش بها جسديًا، ثم سألها إذا كانت عذراء، أم لا، وقال لها: «عسولة أوى وجسمك حلو»، كما طلب منها أن تهاتفه فى أسرع وقت، قائًلا لها: «ياريت بيتك يكون فاضى ساعتها».

وأضافت أنها لم تمتلك القوة الكافية لردع الطبيب، لكنها اختارت الـ«فيسبوك» لنشر حكايتها حتى تحذر الفتيات من التعامل معه، وأكدت أن المستشفى فصل الطبيب، قائلة: «المستشفى تعامل مع الموضوع بطريقة مهنية ومحترمة جدًا، والراجل اتفصل فعلًا».

