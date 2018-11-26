"ثقافة العريش" يستئانف فعاليات الدوري الثقافي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة العريش، حيث استكمالت فعاليات الدوري الثقافي والفني للمرحلة الثانوية بقصر ثقافة العريش بين مدرستى الألفي ثانوية بنات، ومدرسة الشهيد عماد الدين الثانوية للبنين.



وفازت مدرسة الألفي ثانوية بنات باللقاء، وتخلل اللقاء فقرات من الشعر والموسيقى، ورسم "فازة" ورد، بحضور لجنة التحكيم والمشرفين.



كما عقدت محاضرة بمدرسة عماد الدين الثانوية بنبن، ودار الحوار حول الوعي السياسي ضمانة الاختيار الصحيح نحو المستقبل.