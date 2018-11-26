محافظة البحر الأحمر تنهي استعداداتها لحملة "100 مليون صحة"

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، خلال ترؤسه المجلس التنفيذي، اليوم الإثنين، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتنفيذ الحملة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، بالمحافظة لمكافحة فيروس "سي"، لإطلاقها في الأول من ديسمبر وحتى الثاني عشر من فبراير القادم بجميع مدن المحافظة.



وأوضح المحافظ - في بيان - أنه تم تجهيز وتدريب ٩٠ مجموعة طبية، فضلًا عن تجهيز ٢٤ مقرًا ثابتًا بالوحدات الصحية والمستشفيات، و١٠ مقرات متحركة، بالإضافة إلى قوافل تجوب عددًا من المناطق المختلفة؛ للوصول إلى جميع المواطنين بالمحافظة.



وأشار إلى أنه تم توفير أحدث جهازPCR بقيمة ٢ مليون جنيه؛ ليتم إجراء تحليل العينات لأول مرة بالمحافظة بدلًا من نقلها للقاهرة، منوهًا بأن تلك الحملة تعد من أهم الحملات الصحية التي أطلقت في مصر.



من جانبه، أضاف الدكتور تامر مرعي مدير الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن الحملة تقوم بالكشف المبكر على فيروس "سي" والسكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن، ويقدم الكشف بالمجان من خلال الرقم القومي ورقم الهاتف لإبلاغ النتائج، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً جميع الأيام شاملة يوم الجمعة.