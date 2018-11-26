وزير السياحة التونسي: عودة السياحة البحرية تساعد في تنشيط الصناعات التقليدية

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي روني الطرابلسي، إنه لابد من عودة السياحة البحرية إلى تونس لتنشيط قطاع الصناعات التقليدية، التي تعد من الركائز المهمة للنهوض بقطاع السياحة، موضحًا أن قطاع الصناعات التقليدية لم يحظ بالاهتمام المطلوب لضمان الحيوية المستدامة لهذا المجال.



وأضاف الطرابلسي - في بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين - أن مسألة الترويج والتسويق للصناعات التقليدية تظل وثيقة الصلة بالحركة السياحية ومدى تدفق السياح على تونس، مؤكدًا تركيز الوزارة في الفترة الحالية على استرجاع السياحة البحرية لإحياء السوق المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الأسواق الأوروبية والخليج والمغرب العربي لتعزيز الوجهة السياحية التونسية، فضلًا عن السوق الآسيوية على غرار الصين.



وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأسواق السياحية الجديدة بتونس، لافتا إلى ضرورة الاستماع إلى التجار والحرفيين والبحث مع كل الأطراف ذات العلاقة الآليات اللازمة؛ لإحياء هذا القطاع والرفع من جودة المنتج الحرفي المعروض وفتح آفاق أوسع لتسويق وترويج المعروضات عن طريق السياحة التونسية، البحرية والثقافية والترفيهية والعلاجية.