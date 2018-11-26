محافظ البحر الأحمر: إنشاء أول مستشفى دولي بالغردقة لتصبح صرحًا عالميًا

قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إنه تم التصديق على إنشاء مستشفى الغردقة الدولي لتصبح صرحًا طبيًا عالميًا يضم أساتذة وأطباء في جميع التخصصات وبإمكانيات عالية.



وأوضح المحافظ - في بيان مساء اليوم الإثنين - أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني المتخصص في إقامة المستشفيات سابقة التجهيز ليتم إقامة مستشفى الغردقة الدولي خلال ٦ أشهر.



وأشار عبدالله إلى أن ألمانيا ستقوم بإنشاء ٦ مستشفيات على مستوى جمهورية مصر العربية؛ لتكون مستشفى الغردقة أول مستشفى يتم بناؤها لتوفر جميع الخدمات الطبية لأهالي المحافظة.