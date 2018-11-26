الاستخبارات العراقية: استهداف 3 أوكار لتنظيم داعش في كركوك

أعلنت مديرية استخبارات بمحافظة كركوك العراقية عن استهداف ثلاثة أوكار لعناصر "داعش" في أطراف ناحية الرشاد جنوبي غربي المحافظة.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المديرية - في بيان - إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية من أحد مصادرنا تم استهداف ثلاثة أوكار لعناصر داعش الإرهابي في أطراف ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية".



وأضافت المديرية، أنه "تم اكتشاف عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع وأسلاك لربط المتفجرات مع تجهيزات عسكرية ودروع".