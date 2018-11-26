ولي العهد السعودي يغادر البحرين

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الإثنين مملكة البحرين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان في وداع ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.



وكان ولى العهد السعودي قد بدأ جولة عربية استهلها بالإمارات، ثم البحرين، ومن المقرر أن يصل في ثالث محطاته إلى مصر.



يشار إلى أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أفاد بأن زيارة ولي العهد إلى القاهرة، ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.