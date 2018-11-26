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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:04 م

"الوطني الفلسطيني" يدعو كافة القوى والفصائل للتوحد دفاعًا عن القدس

الوطني الفلسطيني
أ ش أ
dostor.org/2412134

دعا المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من هدم للبيوت، وتهجير لسكانها واعتقال لقيادات العمل الميداني والسياسي في المدينة المقدسة بهدف تغيير هويتها الوطنية الفلسطينية.

وأثنى المجلس الوطني الفلسطيني ومقره عمان - في بيان على موقعه الرسمي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الاثنين - على صمود المقدسيين ودفاعهم المستميت والشجاع عن عاصمة دولة فلسطين، وإفشالهم لمشاريع التهويد الإسرائيلية التي تسارعت في أعقاب نقل سفارة أمريكا إليها.

ودعا المجلس كافة القوى والفصائل إلى التوحد في تلك المواجهة المفتوحة التي يخوضها الفلسطينيون في المدينة المقدسة، وإسناد ودعم أبناء القدس بكافة الإمكانات، لأن هذه المعركة مصيرية في تثبيت الحق الفلسطيني فيها.

وأكد المجلس أن سياسة الإرهاب ومحاصرة القيادات وفرض إقامات جبرية عليهم ومنعهم من السفر، والاعتقال المتكرر لن تفلح أبدًا في كسر إرادة المقدسيين الصابرين والصامدين.

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