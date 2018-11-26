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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:01 م

باحث صيني يزعم ولادة أول طفلتين بعد تعديلهما جينيًا

باحث صيني يزعم ولادة
dostor.org/2412128

أعلن باحث صيني أنه نجح، لأول مرة في التاريخ، في تعديل جينات طفلتين حديثتي الولادة، في قضية قد يكون له تبعاتها الطبية والأخلاقية.

ووفقًا لمقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب أمس، قد قال الباحث "هي جيان كوي" من مدينة شنتشن جنوب شرقي البلاد، إنه جرى تعديل جينات الطفلتين الصينيتين بحيث لا يمكن أن يصابا بفيروس "إتش.آي. في.".

وأضاف أن الرضيعتين، لولو ونانا، "وصلتا إلى العالم قبل أسابيع قليلة وهما تصرخان وبصحة جيدة مثلهما مثل أي رضّع آخرين".

وزعم أنه أجرى جراحة جينية للبويضات المخصبة باستخدام بروتين "CRISPRCas9" بتعديلات لمنع الإصابة بالفيروس، ولم يقم الباحث بعد بنشر ورقة حول هذا الإجراء المثير للجدل بصورة كبيرة.

وأكد الباحث، وهو من جامعة جنوب الصين للعلوم والتكنولوجيا، أن الجراحة الجينية كانت ناجحة، وشدد على أنه "لم يتم تغيير أي جين باستثناء المسئول عن منع الإصابة بفيروس إتش.آي.في".

وأضاف قائلًا: "يجب عدم حظر تحسين معامل الذكاء أو اختيار لون الشعر أو العين".

ولم يتسن الوصول إليه للحصول على المزيد من التعليق.

وتم إخفاء هوية الطفلتين ووالديهما، إلا أن "هي" اكتفى بالقول إن الوالد مصاب بالفيروس وأراد ألا تعاني طفلتاه من التمييز.

وكما هو متوقع، فقد أثار الإعلان الكثير من ردود الفعل.

و"هي" مؤسس "دايركت جينومكس"، وهي شركة خاصة تزعم في موقعها الإلكتروني أنها "تجعل الجينوم أمرًا متاحًا في الرعاية اليومية للمرضى".

ودرس "هي" في جامعتي رايس وستانفورد بالولايات المتحدة.

وقالت جامعة جنوب الصين للعلوم والتكنولوجيا- في بيان، اليوم الإثنين- إن هي أجرى بحثه خارج الكلية دون علمها أوعلم القسم التابع له.

وأضافت الجامعة أن بحث هي يمثل خرقًا للأخلاقيات والأعراف الأكاديمية، ودعت إلى إجراء تحقيق رسمي في عمله.

وقال بيتر دابروك، رئيس "المجلس الألماني للأخلاقيات"، اليوم، إن هذا العمل يمثل "تجارب غير مسؤولة على البشر"، وأكد أنه يصعب التنبؤ بالآثار الثانوية واللاحقة للتعديلات الجينية أو السيطرة عليها.

كما دعا العلماء الصينيون إلى إجراء تحقيق شامل في بحثه.

وقال هؤلاء العلماء: إن "صندوق باندورا قد فتح، وربما هناك فرصة لإغلاقه قبل أن يصبح من المتعذر إصلاحه".

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