غدًا.. أفريقية البرلمان تلتقي سفيري جنوب أفريقيا والكاميرون

تعقد لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة طارق رضوان، صباح غد عدة لقاءات.



تلتقي اللجنة مع الدكتور مجدى سبع - رئيس جامعة طنطا، لعرض دور جامعة طنطا لإرساء الهوية الافريقية. ذلك في تمام الساعة ١٠ صباح غد الثلاثاء بقاعة ٢ بمبني الري.



كما تلتقي اللجنة مع سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة فوسى مافيمبيلا في تمام الساعة ١٢ ظهرا بقاعة كبار الزوار.



وفي تمام الساعة ١ ظهرا تلتقي اللجنة مع السفير الدكتور محمدو لبرنغ - سفير جمهورية الكاميرون وعميد السفراء الافارقة بالقاهرة، وذلك بصالون كبار الزوار بمبني الري.