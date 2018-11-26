القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
سياسي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:58 م

غدًا.. أفريقية البرلمان تلتقي سفيري جنوب أفريقيا والكاميرون

غدًا.. أفريقية البرلمان
محمد جعفر
dostor.org/2412125

تعقد لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة طارق رضوان، صباح غد عدة لقاءات.

تلتقي اللجنة مع الدكتور مجدى سبع - رئيس جامعة طنطا، لعرض دور جامعة طنطا لإرساء الهوية الافريقية. ذلك في تمام الساعة ١٠ صباح غد الثلاثاء بقاعة ٢ بمبني الري.

كما تلتقي اللجنة مع سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة فوسى مافيمبيلا في تمام الساعة ١٢ ظهرا بقاعة كبار الزوار.

وفي تمام الساعة ١ ظهرا تلتقي اللجنة مع السفير الدكتور محمدو لبرنغ - سفير جمهورية الكاميرون وعميد السفراء الافارقة بالقاهرة، وذلك بصالون كبار الزوار بمبني الري.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ أقل من شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ أكثر من شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ أكثر من شهرين

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 3 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

مقاتلات "الناتو" ترافق الطائرات الروسية فوق البلطيق

رغدة تكذب الإعلام: "عيد ميلادي مش النهاردة يا جماعة"

ننشر القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات التكميلية

الاحتلال يمدد اعتقال 30 كادرا من "فتح" في القدس

ads
الأكثر قراءة

غياب "الشناوي وأزارو" عن قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

راموس يواجه فضيحة جديدة بعد حادثة الاستحمام

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

واشنطن تحذر موسكو.. التحركات خارج القانون "مرفوضة"

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

غياب "الشناوي وأزارو" عن قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

راموس يواجه فضيحة جديدة بعد حادثة الاستحمام

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

واشنطن تحذر موسكو.. التحركات خارج القانون "مرفوضة"

ads
كشكول

المنوفية الأزهرية تطالب مدينة السادات دعم طلاب المعاهد

"وافي" يتولى مهام منصبه الجديد خلال يومين

جامعة سوهاج تنظم ورشة توعية لقانون التعاقدات ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

دورة تدريبية عن تمريض العمليات بكلية التمريض بسوهاج

ننشر أسماء ممثلي جامعة الأزهر في برنامج "العباقرة"

الأمصار

تحذيرات أممية لروسيا بشأن كييف.. وبريطانيا تستغل الموقف

وفيات وإصابات في تفجير في الصومال

بشار الأسد: الحروب الحالية صنعها الإعلام

عملاق الفن السابع.. وفاة المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي

بيان هام من المملكة العربية السعودية بشأن مصر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎