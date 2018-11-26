روسيا تحصد المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوتات

احتل الفريق الروسي المرتبة الأولى في الأولومبياد العالمي للروبوتات، والذي عقد في تايلاند، في الفترة ما بين 16 و18 من نوفمبر الجاري.



وشارك في هذا الأولومبياد 500 فريق وأكثر من 1500 متسابق من 60 دولة، وخصص بشكل أساسي لتطوير تقنيات تتعلق بمستقبل الغذاء في العالم.



وفاز الفريق الروسي الذي ضم 3 طلاب من جامعة بطرسبورغ الحكومية، بفضل مشروعهم الذي قدموه لتقنيات روبوتية تقوم بزارعة الحقول، ومراقبة المزروعات، وحصد المحاصيل ذاتيًا، حيث سيقتصر دور المزارع معها على المراقبة فقط.



وزود المتسابقون الروس منظومتهم الروبوتية ببرمجيات معقدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على تقييم حالة المحاصيل، وتقدير الوقت الأمثل لجنيها، فضلًا عن تقنيات متطورة من أنظمة الرؤية الحرارية والإشعاعية التي يمكنها قياس درجات الحرارة والرطوبة في الحقول الزراعية وتقييم حالة النباتات.