الداخلية الألمانية تلمح إلى إمكانية فرض رقابة على الحدود

ألمح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى إمكانية فرض رقابة على قطاعات أخرى في الحدود الألمانية على غرار ما حدث في ولاية بافاريا.



وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الاثنين خلال المؤتمر الاتحادي لنقابة الشرطة، إنه يمكنه تصور " أن نعطي الشرطة الإمكانية" لفرض رقابة ثابتة لفترة زمنية محدودة تبعا للمناسبة " على سبيل المثال عندما تختفي العديد من آلات الحصاد في ولاية سكسونيا".



تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تقوم برقابة حدودها في ولاية بافاريا مع النمسا منذ خريف 2015، وذلك في أعقاب توجه عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين الآخرين صوب غرب أوروبا عبر الطريق المعروف باسم طريق البلقان.



ولا يوجد في منطقة شينجن، التي ينتمي إليها 26 دولة أوروبية، رقابة دائمة على الحدود بينها ويبلغ طول الحدود الألمانية 3700 كيلومتر، منها أكثر من 800 كيلومتر مع النمسا في الجنوب يتخللها عشرات المعابر.