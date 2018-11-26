الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابية تلقب بـ"أم الدواعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال إحدى الرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة بالقيارة، والتي تلقب بـ"أُم الدواعش".



وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وإثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على "ام الدواعش"، وهي إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة بالموصل.



وأضاف البيان، أن "أم الدواعش" كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للتنظيم الإرهابي في أوكارهم، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة أربعة إرهاب.



وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها قبل تحرير جميع الأراضي العراقية من التنظيم أواخر العام الماضي 2017.

