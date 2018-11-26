رونالدو وزيدان والريال يتنافسون على جوائز "جلوب سوكر"

أعلنت اللجنة الفنية المنظمة لجوائز "جلوب سوكر" السنوية، عن أسماء الأندية والمدربين واللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2018.



واختارت اللجنة ثلاثة أندية للمنافسة على جائزة أفضل فريق في العام 2018، وهي ريال مدريد، وجاره وغريمه أتلتيكو مدريد، وليفربول.



ويتنافس خمسة مدربين على لقب أفضل مدير فني، وهم ديديه ديشامب، بطل العالم مع منتخب فرنسا، وزين الدين زيدان بطل دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ودييجو سيميوني بطل الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي وصل معه إلى نهائي التشامبيونز ليج في الموسم الماضي، وماسيماليانو أليجري، بطل الدوري والكأس في إيطاليا.



أما جائزة أفضل لاعب لعام 2018، فيتنافس عليها الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، ومواطنه "كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان



وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي قاد نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج مع برشلونة بلقبي الكأس والدوري الإسبانيين، والكرواتي لوكا مودريتش، الذي حصد مؤخرا جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.



وتسلم الجوائز للفائزين خلال مؤتمر سيعقد في إمارة دبي الإماراتية، في الثالث من يناير المقبل.