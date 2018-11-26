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حوادث
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:43 م

إحالة حلاق بكرداسة قتل صديقه بساطور وقطع جثته للمفتي

إحالة حلاق بكرداسة
dostor.org/2412113

أحالت محكمة جنايات الجيزة، حلاق متهم بقتل صديقه لسرقته بمنطقة كرداسة، للمفتى، وتم تحديد جلسة 29 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار فتحى عبد الله البيومى وعضوية المستشارين محمد مكاوى وعلى حسن وسكرتارية رفاعى فهمى وحسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل الواقعة، وتبين أن أجهزة الأمن عثرت على جثة المجنى عليه داخل مسكنه وكشفت التحريات أن صديقه "محمد. س. ر، 22 سنة، وراء قتله لسرقته.

وتابعت التحقيقات أنه يوم الواقعة توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه وجلس بصحبته وظلا يتبادلا الحديث واستغل تواجده بمفرده وعدم وجود أحد سوى ابنته المعاقة ذهنيا وفكر فى سرقته.

واستل المتهم ساطورًا وضرب المجنى عليه على رأسه فسقط على الأرض غارقًا فى دمائهم، فقطع رقبته وقطع جثته لأجزاء وأحرقها، لإخفاء أثار الجريمة.

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