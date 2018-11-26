بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

نظمت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، عزاءً لأحمد طه، الصيدلي المصري المقتول في المملكة العربية السعودية، بقاعة مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة. وحرص عدد ...