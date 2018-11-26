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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:38 م

ورش عمل لبناء القدرات على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي

ورش عمل لبناء القدرات
أ ش أ
dostor.org/2412111

نظم جناح اتفاقية "ريو" بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي سلسلة من الحوارات وورش العمل التفاعلية مع الجهات الفاعلة المختلفة العاملة في مجال بناء القدرات في قطاع التنوع البيولوجي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الذي يقام بشرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وتناولت النقاشات عدة موضوعات منها "بناء القدرات ما بعد 2020" من خلال التأمل في تجارب بناء القدرات على مدار العقد الماضي من مراحل وآليات التنفيذ، ونقاط القوة، والضعف، والتحديات التي واجهتها، كما تمت مناقشة الإجراءات المستقبلية لدعم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 (إطار ما بعد 2020) والإطار الإستراتيجي طويل الأجل 2020 لبناء القدرات، بالإضافة إلى التسلسل الهرمي للتنوع البيولوجي كأداة لإشراك الصناعة والتمويل في الإدارة الفعالة للتنوع البيولوجي، علاوة على اتجاهات وتكنولوجيات الصناعة الناشئة في مجال جمع البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

من جهة أخرى، نظمت شبكة التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية "IWBN" معرضًا للصور الفوتوغرافية لعرض مساهمات المرأة بالعالم في حماية التنوع البيولوجي خلال 20 عامًا على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي.

ويهدف المعرض إلى تناول العلاقة بين الثقافة والطبيعة وحماية التنوع البيولوجي ومدى الترابط بينهم من خلال عرض نماذج لدور المرأة في حماية التنوع البيولوجي بمجتمعاتهم المحلية بالأساليب التقليدية التي تعكس مدى وعيهن بأهمية المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي.

وروى المعرض دور النساء في الحفاظ على الحرف التراثية والمعارف التقليدية بالعالم وأهميتها ودورها في توفير مصادر للدخل لدعم المجتمعات المحلية، من خلال تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة، وإشراك المجتمع المحلي للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت "لوسي مولينكي" بشبكة التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية "IWBN"، إلى أن المعرض يقدم رسالة للعالم للتأكيد على أهمية مشاركة النساء في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بما لديهن من خبرات ومعارف يستطعن نقلها للآخرين من أجل إفادة الأجيال القادمة وحماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافي فهن حماة للبيئة وعليهن الاستمرار في ذلك مهما كانت التحديات.

وضم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس تجارب النساء ومعارفهن التقليدية والروحانية لحماية التنوع البيولوجي والتراث التقليدي بعدد من الدول، منها مصر وروسيا والصين والسودان والهند ودول أمريكا اللاتينية.

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