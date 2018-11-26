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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:36 م

مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع طالب وإصابة
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2412109

لقي طالب مصرعه وأصيب طالب آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبرى بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء محمد حجس مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بحدوث تصادم دارجة بخارية بسور كوبرى منية سندوب الجديد، ووجود حالة وفاة وحالة إصابة.

وتبين مصرع "ميسرة. ا"، طالب بكلية حاسبات، ومقيم قرية نقيطة، التابعة للمركز، فيما أصيب زميله ويدعى زاهر المحمودي طالب ومقيم قرية منية سندوب.

فيما تم نقل المصاب والجثة للمستشفى، وتبين من الفحص أنه أثناء ركوبهم الدراجة البخارية اختلت من يد سائقها واصدمت بسور الكوبرى، مما أدى إلى انقلابهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية
مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية
مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية
مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية
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