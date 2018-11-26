لايف ستايلز ستوديوز تستعد لطرح كليب وليد توفيق الجديد

تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح جديدها مع المطرب الكبير وليد توفيق وهو كليب "بغار عليكي بغار" التي تم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.



الأغنية المنتظرة من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، وستكون تكملة لسلسلة من النجحات التي جمعت النجم العربي بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي أنتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل "شو حلوة بيروت"، "الدنيا مشيا"، "حبينا"، "روح" وغيرها، بالإضافة الى عدد من الألبومات.



على صعيد آخر يتواجد وليد توفيق في مصر من أجل الانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات، وكذلك تصوير حلقة لصالح إحدى القنوات الفضائية.