القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
فن
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:33 م

لايف ستايلز ستوديوز تستعد لطرح كليب وليد توفيق الجديد

وليد توفيق
وليد توفيق
حسين الجندى
dostor.org/2412106

تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح جديدها مع المطرب الكبير وليد توفيق وهو كليب "بغار عليكي بغار" التي تم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية المنتظرة من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، وستكون تكملة لسلسلة من النجحات التي جمعت النجم العربي بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي أنتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل "شو حلوة بيروت"، "الدنيا مشيا"، "حبينا"، "روح" وغيرها، بالإضافة الى عدد من الألبومات.

على صعيد آخر يتواجد وليد توفيق في مصر من أجل الانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات، وكذلك تصوير حلقة لصالح إحدى القنوات الفضائية.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أقل من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

مقاتلات "الناتو" ترافق الطائرات الروسية فوق البلطيق

رغدة تكذب الإعلام: "عيد ميلادي مش النهاردة يا جماعة"

ننشر القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات التكميلية

الاحتلال يمدد اعتقال 30 كادرا من "فتح" في القدس

ads
الأكثر قراءة

غياب "الشناوي وأزارو" عن قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

راموس يواجه فضيحة جديدة بعد حادثة الاستحمام

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

واشنطن تحذر موسكو.. التحركات خارج القانون "مرفوضة"

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

غياب "الشناوي وأزارو" عن قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

راموس يواجه فضيحة جديدة بعد حادثة الاستحمام

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

واشنطن تحذر موسكو.. التحركات خارج القانون "مرفوضة"

ads
كشكول

أزهر أسيوط يواصل حملات التوعية بمخاطر تعاطى المخدرات

المنوفية الأزهرية تطالب مدينة السادات دعم طلاب المعاهد

"وافي" يتولى مهام منصبه الجديد خلال يومين

جامعة سوهاج تنظم ورشة توعية لقانون التعاقدات ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

دورة تدريبية عن تمريض العمليات بكلية التمريض بسوهاج

الأمصار

تحذيرات أممية لروسيا بشأن كييف.. وبريطانيا تستغل الموقف

وفيات وإصابات في تفجير في الصومال

بشار الأسد: الحروب الحالية صنعها الإعلام

عملاق الفن السابع.. وفاة المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي

بيان هام من المملكة العربية السعودية بشأن مصر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎