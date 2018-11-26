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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:33 م

محمد العسيرى يكتب: حب الوطن.. فرض عليّا.. ليه؟

محمد العسيرى
محمد العسيرى
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لم أستسغ أبدًا منطق عبدالوهاب وهو يغنى «حب الوطن فرض عليّا».. مَنْ قال له إن محبة الأوطان بالعافية.. لا شىء يمكن أن تفرضُه على طفلك الذى هو من صلبك.. من أول نوع الحذاء الذى يرتديه فى قدمه.. وحتى الفريق الذى يشجعه.. فما بالك بحب «وطن» اختلف الناس فى معناه، حتى أن أخونا محمد فؤاد عمل غنوة كتبها «مدحت العدل» عشان يشرح «يعنى إيه كلمة وطن»!.
لا شىء يمكن فرضه من أعلى.. لا حُب الوطن ولا كرهُه.. وتعاليم الدين أيضًا.. ولهذا أجدنى مندهشًا من أولئك الذين يسيرون خلف دعاوى مساواة المرأة بالرجل فى الميراث، وينظرون للأمر فقط من زاوية هل فى الأمر مخالفة لنص دينى من عدمها؟.
فى السياق ذاته أنظر إلى تجربة الأحزاب السياسية فى مصر فى نسختها المعدّلة أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو الأمر الذى يسعى له البعض حاليًا ويدفع باتجاهه دفعًا- لقد كانت مصر وقتها، منتصف السبعينيات، فى حاجة حقيقية إلى «عمل سياسى».. اختارت البلاد وقتها ما هو أسهل.. فرض الأمر من فوق.. وحتى يضمن من أشاروا على الرئيس وقتها بالأمر الزخم والنجاح للتجربة قرر الرئيس أن يكون على رأس أحد تلك الأحزاب الثلاثة.. وأختار أن يكون فى المنتصف رئيسًا لحزب مصر.. هل يذكر أحدكم ذلك الحزب الذى ترأسه الراحل أنور السادات؟، وأذكر أننى التقيت آخر من حمل صفة رئيس له.. الراحل د. جمال ربيع.. هل أنجز الحزب شيئًا فى الواقع السياسى المصرى قبل أن يتحول معظم أعضائه ونوابه إلى الحزب الوطنى المنحل؟!.
الإجابة من وجهة نظرى لا شىء.. سوى عدد من السنوات التى ضاعت من أعمارنا.. وعمر بلادنا.. عمر الوطن الذى يريد البعض فرض محبته على الناس بالأمر.
لا أحد من وجهة نظرى يكره «وطنه».. لكنه قد يخطئ فى تفسير وممارسة تلك المحبة.. وهنا يأتى دور القانون الذى يعاقب من يخطئ فى حق تلك المحبة.. القانون الذى يساوى بين الجميع لا أكثر ولا أقل.
أعود مجددًا لقضية المواريث.. وبعيدًا عن أى جدل فقهى.. فالأطفال فى بلادى يعرفون أن الدين أعطى للمرأة أكثر من الرجل فى ثلاثين موضعًا.. هل سأل أحدكم عن تطبيق ما هو قائم بالفعل؟.. هل نحن «نحب ديننا» بالطريقة التى تسمح بتطبيق قانونه على الأرض؟.
نحن نكذب على أنفسنا قبل أن نكذب على الآخرين لو قلنا إنه حدث.. فالصعيد فى معظم حالاته.. وبحرى أيضًا.. لا يعطى للأنثى ميراثها.. والأمر برمته لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد.. لكنه مرتبط بالعلاقات الاجتماعية التى تدهورت.. وبعلاقة الرجل المصرى بالأرض والمال وكليهما يرفض أن يمنحه لرجل آخر هو زوج أخته.. ولذلك اخترع الصعايدة فكرة «المراضاة» للأنثى.. بمعنى منحها الميراث فى صيغة «مال» دون الأرض.. حتى لا يدخل الغريب «زوج الأخت» أرضًا لم تكن له.. هذا ما يحدث.. فماذا عن قضايا الميراث المتراكمة فى المحاكم؟.
لقد حدث وأن أصبحت هناك محاكم أسرة لسرعة الفصل فى قضايا النفقة وخلافه.. فلماذا لا يتم ضم قضايا الميراث إلى محاكم الأسرة للإسراع والتعجيل بالحكم فيها.. بدلًا من تركها لسنوات.. هذه السنوات كفيلة بزيادة حالة الاحتقان التى تحدث بسبب عدم الفصل فيها ما بين الإخوة وهو ما يؤدى طوال الوقت لـ«قطع صلة الرحم».
ظنى أن كل شىء مرتبط بتفعيل القوانين الموجودة.. وليس اختراع قوانين جديدة.. نحن فى حال لا تستدعى إثارة جدل عقيم يؤدى إلى اختلافات يظنها البعض «دينية»، ونصحو لنجد أنفسنا وقد كفّرنا نصف البلد لمجرد اختلافنا فى أمر هو «دنيوى بحت»، وإن اتخذ الجدل والصراع حوله شكلًا دينيًا.
وقبل هذا وبعده.. ثقافة المجتمعات هى الأبقى والأكثر تأثيرًا.. هى- للأسف- التى تحكم تصرفاتنا.. وتسبق الدين والقانون أحيانًا.. باختصار.. العُرف أكبر وأقوى من أى قوانين.. وحتى نصل إلى «عُرف سوى» علينا أن نبحث عن «ثقافة جديدة لمجتمع يبحث عن نفسه».. أو بالأحرى عن محبة نفسه بالرضا.. مش بالغصب ولا بأغانى عبدالوهاب وعمرو مصطفى!!.

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