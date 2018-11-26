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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:30 م

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

روسيا تعلن عن نجاح
وكالات
dostor.org/2412102

أعلن مركز الأكاديمي الروسي "ميشالكين"، عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي يعمل باستخدام مضخة قرصية على الخنازير الصغيرة.

وتفيد وكالة نوفوستي الروسية، بأن العلماء وصلوا إلى مرحلة ما قبل الاختبارات السريرية، والتي تضمن اختبار القلب الصناعي على الحيوانات المخبرية الكبيرة-الخنازير الصغيرة Miniature pig، وكانت النتائج إيجابية وواعدة.

يقول ممثل عن المركز: "اتضح من مراقبة الحيوانات لمدة ست ساعات، أنه ليس لهذا القلب الصناعي أي تأثير سلبي مدمر في الدم، ويعمل بإنتاجية ثابتة ولا يسبب تكون الجلطات، ما يسمح باستخدامه في الممارسات الطبية".

وأضاف المتحدث أن على المبتكرين وضع اللمسات الأخيرة لبنية المضخة، حيث بلغت درجة حرارة الجهاز خلال الاختبار 42 درجة مئوية، لذلك عليهم تخفيضها بمقدار درجتين؛ ليصبح بالإمكان زراعته في جسم المريض.

ويبلغ قطر هذا القلب 4 سنتمترات وارتفاعه سنتمترين وتفصل بين الأقراص مسافة 0.5 ملم. وبفضل محرك كهربائي خاص، تدور الأقراص بفضل الاحتكاك الجزيئي، وتلتقط الدم وتعيده إلى الجسم ثانية.

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