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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:29 م

الرئيس الأوكراني: الأحكام العرفية لن تعرقل الانتخابات

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو
dostor.org/2412101

أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في خطاب اليوم الاثنين، أن فرض الأحكام العرفية لن يتعارض مع الانتخابات الرئاسية في البلاد التي ستجرى خلال شهور قليلة.

كان بوروشينكو قد أصدر في وقت سابق من اليوم الاثنين مرسوما بفرض الأحكام العرفية لمدة ستين يوما، بتأثير فوري.

وفي الخطاب، الذي ألقاه اليوم، قال إنه سوف يقصر مدة الأحكام العرفية لنصف المدة، ويدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.

وقال بوروشينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس، إن الأحكام العرفية ستستمر لثلاثين يوما حتى لا "تتعارض مع بداية الحملة الانتخابية".

وكان سياسيو المعارضة، من بينهم نائب رئيس البرلمان أوكسانا سيرويد، اتهموا بوروشينكو بمحاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس، حيث لا يبدو أنه المرشح الأوفر حظا.

وجاء إعلان الأحكام العرفية على خلفية التوتر في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بسبب رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واصطدامه بإحدى السفن الأوكرانية واحتجازه ثلاث منها، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

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