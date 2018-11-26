"جنرال موتورز" تعتزم شطب آلاف الوظائف في أمريكا

أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، اعتزامها شطب آلاف الوظائف في مصانعها الأمريكية في إطار مساعيها لتقليص إنتاجها في الولايات المتحدة.



وذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إنه "يتم اتخاذ خطوات لتخفيض عدد العمال الدائمين والمتعاقدين بعقود مؤقتة بنسبة 15% بما يتضمن خفض أعداد كبار المسئولين بنسبة 25% بهدف تبسيط عملية صناعة القرار".



وذكرت "جنرال موتورز" أنها اتخذت هذا القرار لتأمين التدفقات النقدية والتكيف "مع أحوال السوق وتفضيلات العملاء المتغيرة"، حيث يتضمن القرار احتمالات غلق بعض المصانع.



كما تتوقع "جنرال موتورز" تراجع مبيعاتها من السيارات الصالون خلال العام المقبل، على خلفية تحويل تركيزها إلى السيارات الهجين والكهربائية والشاحنات.