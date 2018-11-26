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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:26 م

ديسمبر.. انطلاق الملتقى العربي الخليجي الأول في القاهرة

ديسمبر.. انطلاق الملتقى
الدستور
dostor.org/2412096

يُعقد المؤتمر العربي الخليجي الأول في 15 ديسمبر المقبل بالقاهرة، داخل القاعة الكبرى للمؤتمرات بالجزيرة، وذلك في إطار تدريب الشباب العربي وثقل مهاراته في العمل المجتمعي.

يرأس المؤتمر الإماراتي الدكتور علي العطار، خبير التدريب الدولي، والذي عبر بدوره عن سعادته البالغة في إقامة المهرجان على أرض المحروسة، خلال الفترة المقبلة.

قال العطار في تصريحات له: "نحن في مجموعة البورد العالمي سعداء جدا بأن نصل إلى الموسم الثاني للمهرجان بعد كل ما واجهته اللجنة المنظمة من أحداث في فعاليات الموسم الأول إلا أن رسالتنا المنشودة أسمى من كل نفس دنيئة تحاول ربط المهرجان بالسياسة أو بالعلاقات الراسخة لبلداننا العربية وشعوب منطقتنا".

وفي صياغ حديثه شدد العطار على أهمية الدور الكبير لمصر في المنطقة العربية والصعيد العالمي، مشيرًا إلى أنها تشكل العقل بالنسبة للجسد العربي.

أضاف العطار: "نحرص على أن تكون فعاليات المهرجان بالقاهرة"، كاشفًا عن العديد من المفاجآت منها إنشاء فضائية عربية خاصة بالتنمية والتدريب وتطوير الذات يشارك بها نخبة من المذيعين الأكفاء والمشاهير من المدربين المتخصصين في الوطن العربي، ودعم كل ذلك بتكنولوجيا حديثة.

ديسمبر.. انطلاق الملتقى العربي الخليجي الأول في القاهرة
ديسمبر.. انطلاق الملتقى العربي الخليجي الأول في القاهرة
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