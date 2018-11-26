"التعليم بالتخيل".. أحدث إصدارات العربي للنشر والتوزيع

صدر حديثًا عن العربي للنشر والتوزيع كتاب "التعليم بالتخيل.. استراتيجية التعليم الإلكتروني وأدوات التعلم" للدكتور شريف الإتربي، مسؤول تفعيل أنظمة التعلم الإلكتروني لدى شركة تطوير لتقنيات التعليم بالمملكة العربية السعودية.



ويدور هذا الكتاب حول التعلم الإلكتروني، فهو أسلوب حديث من أساليب التعليم التي ظهرت نتيجة دخول التقنيات في جميع مجالات الحياة حيث توظف فيه آليات كل التقنيات الحديثة بالإضافة إلى جميع وسائل الاتصال والتواصل، ويشمل أيضا المكتبات إلكترونية، وكذلك المنصات الإلكترونية.



ولعل أبرز ما ساعد على انتشار هذا النوع من التعليم أنه ارتبط بشكل كبير بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، بوصفها أهم إنجاز تقني أسهم في إلغاء المسافات، واختصار الزمن، وأحال العالم بقاراته، ودوله، وتنويعاته الثقافية، والعرقية، والسياسية، والاقتصادية إلى قرية إلكترونية صغيرة، لا حدود تفصل بين أعضائها، ولا سدود تقف أمام تدفق المعلومات بينهم، وأصبح في مقدور أي واحد منهم الوصول بسرعة إلى مراكز العلم، والمعرفة، والمكتبات، والاطلاع على الجديد المستحدث في حينه.



وهذا الواقع جعل التعليم الإلكتروني توجهًا حتميًا لاستيعاب كل الراغبين في التعليم بسبب الإقبال الكبير من الطلاب على التعليم، إلى جانب ما قد يكون من بُعد في المسافة بين الراغبين في التعليم والمؤسسات التعليمية التي يرغبون في الالتحاق بها.



وتتفاوت النظرة لتطبيق التعليم الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية ما بين إيجابية وسلبية خاصة مع التطور الذي شهدته المنصات التعليمية وبرامج إدارة التعليم الإلكتروني، حيث يعاني البعض من المستخدمين لهذه النظم من عدم وجود آلية او مقترح أو نموذج للجمع بين التعليم الإلكتروني واستراتيجيات التعلم فكان هذا الكتاب الذي يدور حول تسعة فصول: الفصل الأول بعنوان تاريخ التعليم الإلكتروني، والفصل الثاني بعنوان التعليم الإلكتروني، تعريفه وفلسفته، والفصل الثالث بعنوان خصائص وطبيعة التعليم الإلكتروني، والفصل الرابع بعنوان المنصات التعليمية، والفصل الخامس بعنوان أدوات التعليم الإلكتروني، والفصل السادس بعنوان أدوات إنشاء المحتوى الإلكتروني، والفصل السابع بعنوان إستراتيجيات التعلم، والفصل الثامن بعنوان أدوات المعلم في التعليم الإلكتروني، والفصل التاسع بعنوان استخدام أدوات التعلم الإلكتروني لتطبيق استراتيجيات التعلم.



