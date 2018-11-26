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الثقافة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:21 م

"العالي للنقد الفني" يفتتح فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون

العالي للنقد الفني
حسام الضمراني
dostor.org/2412094

انطلقت فعاليات اليوم الأول لملتقى شباب أكاديمية الفنون، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى"الدكتور ثروت عكاشة"، حيث قدمت اليوم مشاركة المعهد العالي للنقد الفني متمثلة في ندوة بعنوان "النقد الفني وتكاملية الفنون".

أدار محاور النقاش فيها الدكتور وائل حسن يوسف، وذلك وسط باقة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد، ومن أبرز التساؤلات التي طرحت للبحث والنقاش كانت ما هو الفن؟ وهل للفن لغة؟ وما هو النقد الفني؟ وما الفرق بين الناقد والمتذوق؟ وغير ذلك من الأسئلة الهامة التي قد تدور في أذهان الباحثين والنقاد.

بدأت الندوة فعالياتها بعرض فيلم تسجيلي قصير عن المعهد العالي للنقد الفني، ثم وجهت الدعوة للدكتور زين نصار الاستاذ بقسم النقد الموسيقى لشرح تاريخ المعهد وظروف نشأته وأهم وأبرز النقاد والقيادات الثقافية من خريجين المعهد.

يذكر أن، الندوة انطلقت وسط مشاركة وفاعليه كبيرة بين الحضور، واختتمت بطرح مجموعة من التوصيات أهمها التأكيد على إعادة فتح المراكز البحثية مرة أخرى التي سبق أن فعلها الدكتور مدكور ثابت على أن تجمع كافة الأبحاث الهامة بالمعهد وطبعها في سلسلة مطبوعات لتكون متاحة لكل طالب علم ومعرفة.

وفى حوار من القلب وجلسة سادتها كل مشاعر الحب انطلقت الندوة الثانية وهى عبارة عن حوار مفتوح بين طلاب الاكاديمية والأساتذة بعنوان "حوار الطالب والأستاذ"، شارك في الندوة طلاب الأكاديمية من كافة معاهدها ومختلف تخصصاتها حيث تركت لهم الحرية ليعبروا عما بداخلهم من مشاكل وعقبات تواجههم وكافة العراقيل والقيود التي تعوقهم سواء في المسيرة الدراسية لهم كطلاب أو مسيرتهم الفنية كمبدعين، واختتمت الندوة بكلمة للدكتور اشرف زكى رئيس الاكاديمية حث فيها الطلاب على ضرورة التعاون بين كل طلاب معاهد الاكاديمية لإنجاز اعمال فنية تجمعهم وتوحد جهودهم فى مشروعات مشتركة، مؤكدا انه سوف يوفر كل سبل الدعم والنجاح.

"العالي للنقد الفني" يفتتح فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون
"العالي للنقد الفني" يفتتح فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون
"العالي للنقد الفني" يفتتح فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون
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