محافظ بني سويف: ننسق مع "البيئة" لتطوير محمية وادي كهف سنور

أكد محافظ بنى سويف المستشار هاني عبد الجابر،أنه جار التنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة لتطوير محمية وادي كهف سنور، لافتا إلى أنه تم مخاطبة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لإيفاد لجنة فنية لدراسة رؤية ومطالب المحافظة لتطوير كهف وادي سنور الذي يعد من أندر 3 كهوف على مستوى العالم.



وقال عبد الجابر - في تصريح اليوم الإثنين - إن المحافظة لديها خطة للنهوض بقطاع السياحة ترتكز على هدف أساسي وهو استغلال المقومات والموارد السياحية التي تمتلكها المحافظة لتتبوأ المحافظة مكانتها اللائقة من خلال تنفيذ عدد من المحاور منها تشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.



وأوضح أن المحافظة استقبلت خلال الشهرين الماضيين العديد من الأفواج السياحية الداخلية، إلى جانب استضافة مهرجان الفراعنة الدولي الثامن عشر، حيث تم إعداد برنامج سياحة اليوم الواحد لزيارة المناطق الأثرية مثل منطقة واحة وهرم ميدوم وأثار إهناسيا وبعض الكنائس والأديرة والمساجد الأثرية ورحلات نيلية.



ونوه إلى اهتمام المحافظة بتطوير وتأهيل المناطق الأثرية والسياحية الحالية لتكون أكثر جذبا.. مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة وتصور للترويج لقطعة أرض مساحتها 2124 فدانا متاخمة لمنطقة ميدوم بالواسطى والتي تم تخصيصها للمحافظة في مجال الاستثمار السياحي، والتي تحظى بموقع متميز جغرافيا وهو مايجعلها ذات قيمة تنافسية في ذلك المجال.