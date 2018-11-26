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اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:28 م

الجزائر توقع اتفاقا بـ6 مليارات دولار مع الصين لبناء مصنع للفوسفات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2411999

وقعت الجزائر اليوم الاثنين اتفاقا بستة مليارات دولار مع الصين لبناء مصنع للفوسفات في ولاية تبسة الجزائرية.
وقال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة في تعليقات نقلها التلفزيون أثناء مناسبة التوقيع التي حضرها رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إن المصنع سيبدأ التشغيل في 2022، وسيخلق ثلاثة آلاف فرصة عمل.
وقال مصدر جزائري إن سوناطراك ستملك حصة قدرها 51 بالمئة في المشروع، الذي سيتكلف بناؤه ستة مليارات دولار، بينما ستحوز سي.آي.تي.آي.سي الصينية العملاقة المملوكة للدولة 49 في المئة.
وأضاف ولد قدور أن المشروع في تبسة، على بعد 700 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، سيدر نحو 1.9 مليار دولار سنويا.
وتحاول الجزائر تنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على الطاقة،التي تشكل 95 في المئة من الإيرادات الخارجية.

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