الاتحاد السكندري ينظم رحلة جماهيرية لمؤازرة الفريق أمام الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلة لجماهير النادي؛ لحضور مباراة الفريق أمام الزمالك في إياب البطولة العربية لكرة القدم، والمقرر إقامتها في 30 نوفمبر الجاري بالقاهرة.



وحددت إدارة النادي مبلغ 50 جنيها قيمة اشتراك الرحلة، والتي تشمل تذكرة دخول المباراة والانتقال إلى ملعب المباراة والعودة إلى الإسكندرية، على أن يتم تسجيل الأسماء الراغبة في الاشتراك بالرحلة بمقر النادي الرئيس بالشاطبي.



كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بهدف دون مقابل سجله الكونغولي كاسونجو على ملعب برج العرب بالإسكندرية.