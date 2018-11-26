"الأوليمبي" يجدد الثقة في مديره التنفيذي

قرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد تجديد الثقة في المحاسب سعيد عبدالنبي مديرا تنفيذيا للنادي، كما وافق المجلس على إنشاء شركة مساهمة في مجال الخدمات الرياضية.



كما وافق المجلس على قبول 500 عضوية جديدة بالنادي فرع وابور المياه بالإسكندرية بقيمة تبرع إنشائي قدره 65 ألف جنيه للعضو غير شامل ضريبة القيمة المضافة تحصل اعتبارا من الأول من يناير المقبل.



ووافق المجلس على إنشاء فرع النادي بمحرم بك وقبول العضوية الجديدة لألفين عضو مقابل تبرع إنشائي بمبلغ 25 ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ويبدأ تفعيل هذا البند بشرط الشروع في الإنشاءات.