إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق شمال غرب غزة

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة.



وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، بأن زوارق الاحتلال الاسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب قوارب تحمل متظاهرين سلمياُ قبالة شاطئ منطقة الواحة شمال غرب المدينة ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، تمّ علاجهم ميدانيًا من قبَل الطواقم الطبية المتواجدة في المنطقة.



ودأبت قوات الاحتلال على استهداف المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ عدة أشهر، على مقربة من السياج الفاصل شرق القطاع وقبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم وجرح الآلاف.