"صناعة النواب": مشروع تنظيم اتحاد الصناعات يدفع عجلة الصناعة

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد فرج عامر إن موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعات تمثل يوما تاريخيا لما يمثله هذا التشريع من أهمية على صعيد دفع عجلة الصناعة في مصر.



جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية المقدم من النائب أحمد سمير و60 نائبا آخرين.



قال عامر إن المشروع يعد تشريعا مهما للدفع بالصناعة وتطوير العمل في هذا المجال، كما يعطي فرصة متساوية لكل الصُناع، ويشجع كل أنواع الصناعات من خلال تمثيل القائمين عليها في اتحاد الصناعات.