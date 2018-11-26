"التعليم" تنتهي من 30% من البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، عن الانتهاء من 30% من البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية "فايبر" بمدارس المرحلة الأولى والبالغ عددها ٢٥٣٠ مدرسة.



وقال شوقي، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التعليم الدولي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التابلت المخصص للتلاميذ موجود الآن بالمخازن، إلا أنه بدون استكمال البنية التحتية لن نتمكن من الاستفادة من المحتوى الرقمي التي تتيحه الوزارة.



من جهته، أكد أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة "فايبر مصر"، التي تتولى تنفيذ مشروع البنية التحتية للمدارس أن المشروع بدأ في شهر سبتمبر الماضي.. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من القسم الأول من المشروع وهو توصيل الألياف الضوئية تحت الأرض بنهاية شهو نوفمبر الجاري، أما الجزء الثاني من المشروع وهو الخاص بالشبكات الداخلية للمدارس والخوادم، سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.



وأشار مكي إلى أن ما تم تحقيقه يعد إنجازا غير مسبوق حيث تم إنشاء 2500 موقعا موزعين جغرافيا في 25 محافظة خلال 3 أشهر، مؤكدا أن هذا هو المرحلة الأولى والتي تمثل 5% من المدارس.

وأشار إلى ان الدور الذي تقوم به شركته مهم للغاية حيث إنه من دون البنية التحتية لن نتمكن من إيصال المحتوى الرقمي الذي عملت الوزارة عليه.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "فايبر مصر" أن العمل الذي تقوم به شركة "فايبر مصر" مقسم إلى قسمين الأول هو إنشاء الألياف الضوئية تحت الأرض في محافظات حول مصر، والثاني هو عمل شبكات داخلية بالمدارس، لافتًا إلى أنه تم توصيل الألياف الضوئية لـ2350 مدرسة وهذا العدد يمثل 5% من المدارس.