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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:11 م

نقص العمالة المدربة في التكنولوجيا بألمانيا يرتفع لمستوى قياسي

نقص العمالة المدربة
وكالات
dostor.org/2411962

أظهرت دراسة نُشِرَتْ في ألمانيا، اليوم، أن نقص العمالة المدربة في قطاع الصناعات التكنولوجيا والعلمية في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية، أن الشركات المتخصصة في هذا القطاع عجزت عن شغل 337 ألف و900 وظيفة شاغرة في هذا التخصص في أكتوبر الماضي، وتركز النقص في مجالات الرياضيات والحوسبة والعلوم والتكنولوجيا.

ويعد هذا رقما قياسيا جديدا، حسبما ذكر المعهد، كما أنه يمثل ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر من العام.2017من جانبه، دعا اتحاد أرباب العمل الألمان إلى الإسراع في تنفيذ خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في المدارس.

وذكر الاتحاد في بيان:" لا يمكننا استغلال الفرص المتاحة في الرقمنة إلا إذا أعد نظامنا التعليمي الشباب لعالم الصناعة 0.4 )في إشارة مشروع للحكومة الألمانية الاتحادية، من أجل الدفع نحو اعتماد التقنية الرقمية في الصناعة)".

من جانبه، أكد اكسل بلونيكه، الخبير في معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)، أن محاولة سد العجز بعمالة مدربة أكبر سنا أو بمهاجرين لن يكون إجراء كافيا " وبالنسبة للمستقبل، فإن الرقمنة والبحوث والتركيبة السكانية تعني تحديات جديدة لضمان توفير عمالة مدربة".

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