فلسطين تشارك بمهرجان توزر للشعر في تونس

شارك فلسطين بوفد ضم الطفلين الشاعرين ميس عبد الهادي، ومحمد رأفت، في مهرجان توزر للشعر، الذي أقيم في مدينة توزر جنوب تونس.



وألقت الطفلة عبد الهادي الحاصلة على المركز الثاني في مديرية شمال غزة، قصيدة بعنوان "القدس"، تأكيدا على عروبتها وأنها عاصمة فلسطين الأبدية، فيما حصل الطفل رأفت على جائزة لجنة التحكيم للمهرجان، الذي بدوره ألقى قصائد عن معاناة أطفال فلسطين والألم الممزوج بالأمل.



واستقبل سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم الطفلين عبد الهادي ورأفت، وأشاد بتميزهما وتمثيلهما فلسطين أفضل تمثيل، ثم زار الطفلان مقر الشهيد الرمز ياسر عرفات وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، حيث كان في استقبالهما المشرف العام على المقر العميد عبد الرحيم حسين.