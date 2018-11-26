دراجي يدعو لاحترام قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي

دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى احترام قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، فيما أكد أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة ككل مهددة بمخاطر ارتفاع الديون، دون الإشارة بالتحديد إلى النزاع القائم بشأن خطة الموازنة الإيطالية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي قوله اليوم الاثنين أمام البرلمان الأوروبي إن مخاطر الحمائية والأسواق الناشئة والتقلبات المالية مازالت "بارزة".



وأضاف: "يتعين علينا إحياء الثقة بقواعدنا المشتركة وضمان احترامها" وذكر دراجي أنه "كما شهدنا خلال الأزمات السابقة، من الممكن أن تتعرض منطقة اليورو إلى أزمات نابعة من السياسات المالية غير المستدامة الناجمة عن المستويات المرتفعة من الديون، ومشكلات القطاع المالي وغياب التنافسية".



وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن "هذه المخاطر يمكن أن تنعكس على دول أخرى" وأعرب دراجي عن اعتقاده أن بعض التباطؤ في منطقة اليورو يمكن أن يكون "مؤقتا"، مؤكدا أن الكتلة الاقتصادية مازالت في طريقها لإنهاء برنامج شراء السندات في ديسمبر المقبل.