سفير السعودية بالقاهرة: زيارة ولي العهد إلى مصر خطوة نحو تعميق العلاقات

أكد أسامة نقلي، سفير السعودية في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى مصر، الاثنين، تُعد الثانية له خلال عام واحد، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.



وقال نقلي إن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام، برؤية موحّدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي، موضحًا أن العلاقات بين البلدين شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبداالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة غير مسبوقة، شملت مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات، كما أثمرت عن إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق على المستوى القيادي، إضافة إلى تعزيز الشراكة من خلال تطوير عمل المجالس القائمة والمتمثلة في اللجنة المصرية السعودية المشتركة على المستوى الحكومي، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال السعودي المصري على مستوى القطاع الخاص.



واختتم نقلي تصريحاته بالتأكيد على أن تلك الزيارة ستشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى أفاق أرحب، بما فيه خير البلدين والأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.