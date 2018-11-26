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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:01 م

إصابة أحمد زاهر تؤجل تصوير "زنزانة 7"

أحمد زاهر
أحمد زاهر
منار إبراهيم
dostor.org/2411951

علمت "الدستور" أن صناع عمل الفيلم السينمائي "زنزانة 7" قرروا تأجيل تصوير العمل لحين تماثل بطل العمل الفنان أحمد زاهر الشفاء التام، بعد تعرضه لإلتواء بقدمه أثناء تقديمه لحفل النجم تامر حسني.

وكان مخرج الفيلم إبرام نشأت انتهى من تصوير عددًا من المشاهد بمدينة سهل حشيش بالغردقة، ومن المقرر أن يستأنف المشاهد المتبقية من الفيلم غدًا داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

"زنزانة 7" يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، أيمن كشك، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخة، أحمد تهامي، إيمي إسلام، منى منير، وسيناريو وحوار حسام موسى، وإنتاج شركة "الكينج" بلال صبري، وصلاح يونس وأيمن كشك، ومنتج فني عوض ماهر، وإخراج إبرام نشأت.

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