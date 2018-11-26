بريطانيا تدين العمل العدواني الروسي ضد أوكرانيا

أدانت بريطانيا، روسيا اليوم، بعد إطلاق سفن روسية النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية واحتجازها قرب القرم قائلة إن هذا الحادث يعطي دليلا آخر على سلوك موسكو المزعزع للاستقرار.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين "ندين العمل العدواني الذي قامت به روسيا.. هذا الحادث يعطي دليلا آخر على سلوك موسكو المزعزع للاستقرار في المنطقة.

"موقف المملكة المتحدة واضح وهو ضرورة السماح للسفن بحرية الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف. نحث كل الأطراف على التحلي بضبط النفس. يجب عدم السماح لروسيا باستخدام القوة لزيادة الضغط على أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر إن هذا الحادث أثبت أن الروس "يستخفون بالمعايير الدولية وبالسيادة الأوكرانية".