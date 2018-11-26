تعاون "مصري - ألمانى" لتطوير الري في الأراضي

عقد الدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية، اجتماعًا مع ممثلى بنك التعمير الألماني (KFW)؛ لمناقشة موقف مشروعات التطوير الممولة من البنك والخطط المستقبلية لمشروعات استخدام الري الحديث فى الأراضي.



تناول الاجتماع مناقشة عدة مشروعات منها مشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الرى فى مساحة 50 ألف فدان وإحلال وتجديد عدد من محطات الرى والصرف؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، واستخدام الطاقة المتجددة في مشروعات الموارد المائية وتحديث أساليب الري.



عقد الاجتماع بحضور المهندس خالد بخيت، رئيس الإدارة المركزية لقطاع تطوير الري، وطارق الطيب نائب مدير مشروع الادارة المتكاملة وتحسين الري.