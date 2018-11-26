نفاذ جميع تذاكر حفل أنغام على مسرح "الماركيي"

نفذت جميع تذاكر حفل المطربة أنغام المقرر إقامتها، يوم الخميس المقبل، على مسرح "الماركيي" بالتجمع الخامس.



وكانت الجهة المنظمة للحفل طرحت تذاكر الحفل على 4 فئات، الأولى بمبلغ 850 جنيهًا، والثانية بـ 650 جنيهًا، والثالثة بـ 550 جنيهًا، أما الرابعة بـ 350 جنيهًا.



من جهة أخرى، تضع حاليًا أنغام اللمسات النهائية على أحدث ألبوماتها الغنائية حيث قاربت على الانتهاء من الألبوم بشكل كامل، استعدادًا لطرحه في الأسواق خلال شهر ديسمبر المقبل، ويحمل الألبوم الطابع المصري، حيث طرحت مطلع هذا العام، ألبومًا خليجيًا كاملًا، بعنوان "راح تذكرني".