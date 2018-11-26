تشغيل طلمبات المساقي بالطاقة الشمسية توفيرًا للكهرباء

بدأت وزارة الموارد المائية ممثلة فى قطاع تطوير الري، تنفيذ مشروع تشغيل المساقى المطولاة بالطاقة الشمسية، توفيرا لنفقات تشغيل الطلمبات بالديزل والمبالغ الخاصة بتوصيل شبكات الكهرباء لأعمال تطوير الرى فى مختلف المحافظات.



تفقّد الدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري، الإثنين، مشروع تشغيل المساقى المطورة بالطاقة الشمسية بمنطقة العفير، وأعمال التركيبات والخلايا الشمسية لمساقى السورية بدائرة الادارة العامة لمشروعات التطوير بغرب الدلتا، بحضور ممثلى منظمة الفاو، حيث سبق تشغيل وحدات طلمبات الري السطحى على مستوى روابط مستخدمى المياه في مساحة 500 فدان بثمانية قرى بالبحيرة.



وقال رئيس القطاع خلال الجولة، بحضور رضا محمد إبراهيم، مدير عام تطوير غرب الدلتا والمهندس عبد القادر الشناوي، مدير عام وسط الدلتا ومهندسى تطوير غرب الدلتا، إن المشروع يستهدف توفير الطاقة والحد من التلوث الناتج عن الوقود الأحفورى وتحقيق عائد من بيع المزارعين للكهرباء الناتجة خلال فترات توقف الزراعة عن طريق بيع الكهرباء للشبكة الأم.