ارتفاع ضحايا زلزال غرب إيران لـ730 مصابًا

أعلن مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه غربي إيران بهمن روشني، أن أحدث إحصائية واردة تشير إلى إصابة 729 شخصا في الزلزال الذي ضرب غربي البلاد.



وقال روشني في جلسة لجنة إدارة الأزمة في المحافظة، إن "18 من المصابين ما زالوا يرقدون في المستشفى من مجموع المصابين، وغادر 8 منهم بعد تلقيهم العلاج جراء الزلزال الذي ضرب مدنا في المحافظة".



وأوضح أن معظم المصابين الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية العلاجية، كان بسبب الخوف والهلع من الزلزال.



وأضاف أن "جميع المستشفيات كانت على أهبة الاستعداد، في الوقت الذي تحركت فيه سيارات الإسعاف لإغاثة المنكوبين.. لحسن الحظ، لم تكن هناك وفيات".



وضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الأحد، ضواحي مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غربي إيران.



وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، بأن "الهزة وقعت في الثامنة ، وكانت على عمق 7 كم من سطح الأرض وعلى بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و127 كم من كرمانشاه".



وضرب زلزال مدمر بقوة 7.3 ريختر محافظة كرمانشاه غربي إيران في نوفمبر العام الماضي، وأدى إلى مصرع 620 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا.