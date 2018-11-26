جامعة أسوان تناقش آليات تنفيذ قرار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي

اقش مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب مع المحافظ اللواء أحمد إبراهيم آليات تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان المحافظة عاصمة للشباب الإفريقي لعام،2019 وذلك خلال انعقاد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ.



وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة- في تصريح- إن الاجتماع استعرض عددا من المقترحات لتنفيذ قرار الرئيس بتحويل أسوان لعاصمة للشباب الإفريقي، منها دعوة عدد من الجامعات الإفريقية على هامش منتدى الشباب العربي والإفريقي خلال العام المقبل، علاوة على تنظيم قوافل طبية وبيطرية وزراعية لعدد من دول حوض النيل.



وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على إطلاق مسابقة كأس التميز البيئي بين الكليات في إطار الاهتمام بالبيئة والتجميل داخل الجامعة، علاوة على الموافقة على بعض القرارات الخاصة بشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطلاب.



وفي سياق متصل، كرم المحافظ اللواء أحمد إبراهيم- على هامش اجتماع المجلس- كلا من الطفل المبتكر ماثيو ماجد فيكتور 11 سنة بجامعة الطفل بأسوان، والطفلة المبتكرة هيا محمد أحمد 12 سنة؛ لحصولهما على المركزين الأول مناصفة والثالث في المعرض الدولي الخامس للابتكار، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمدينة نصر بالقاهرة خلال يومي 8 و9 نوفمبر الجارى.

